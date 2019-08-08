Скидки до 156 000 руб. в ЖК «Полис на Комендантском»

В честь Дня строителя ГК «Полис Групп» дарит скидку до 156 000 рублей*.

Купите квартиру в 3 или 4 очереди ЖК «Полис на Комендантском» с 2 по 15 августа 2019 года включительно и получите дополнительную скидку:

– 2000 руб. за каждый м2, квартиры площадью до 30,99 м2 (1-комнатные, студии);

– 3000 за каждый м2, квартиры площадью от 31 до 52 м2 (1-комнатные, 2-комнатные, 2-евро).

Спешите, количество квартир, участвующих в акции, ограничено. Акция может закончиться досрочно в любой момент.

*В акции не участвуют квартиры типа 3 Евро – секции 1(стояк 15), секции 3 (стояк 01), секции 11 (стояк 1), секции 12 (стояк 11).

Уточняйте условия у менеджеров Отдела продаж ГК «Полис Групп»

Организатор акции ООО «ТИН Групп», tin-group.spb.ru

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Полис на Комендантском" – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/