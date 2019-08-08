Хлеб инфляции голова. Росстат зафиксировал резкий рост цен на хлебобулочные изделия

Хлеб и хлебобулочные изделия в России за первые семь месяцев 2019 года подорожали на 7,7% в годовом выражении, сообщает 8 августа РБК со ссылкой на материалы Росстата. Таким образом, рост цен более чем в полтора раза обогнал общие темпы потребительской инфляции (5%) и оказался втрое больше, чем за январь — июль 2018-го (2,3%).

Сильнее всего за год подорожал черный хлеб: в июне 2019-го он стоил 50,54 руб./кг, что на 9,6% больше, чем в июне прошлого года. Белый хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта выросли в цене на 8,3% — до 75,87 руб./кг. Стоимость серого хлеба и булочных изделий из пшеничной муки первого и второго сортов увеличилась на 7,4% — до 49,96 руб./кг.

О том, что хлеб в этом году может существенно подорожать, его производители и поставщики предупреждали еще в начале этого года. Стоимость растет из-за удорожания сырья, прежде всего — муки. На нее, в свою очередь, влияют цены на зерно, на которые давят в том числе расценки на топливо.