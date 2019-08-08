В военной части под Архангельском загорелся корабль. СМИ сообщают о двух погибших

В военной части под Архангельском, в районе поселка Нёнокса, начался пожар. Как пишет 8 августа РИА Новости, по предварительным данным, погибли два человека, еще 15 пострадали.

Очаг возгорания находится на корабле ВМФ, уточняют источники ТАСС. На место происшествия направлена санитарная авиация, рассказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Источник «Интерфакса» сообщает, что военный объект расположен у населенного пункта Нёнокса, к северо-западу от Северодвинска на побережье Двинской губы.

Напомним, 5 августа загорелся склад в воинской части в Красноярском крае. Его тушили почти сутки, всё это время были слышны взрывы. На территории Ачинского района ввели режим ЧС, эвакуировали более 16 тысяч жителей. Следственный комитет официально подтвердил гибель одного человека. Возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной пожара в Минобороны назвали человеческий фактор.