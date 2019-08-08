В утреннем ДТП на КАД погибли два водителя: легковушки столкнулись и поймали пикап

Стали известны подробности тяжелой аварии, произошедшей на КАД Петербурга утром 8 августа. В ГИБДД сообщают о трех участниках.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось в 10:40 на 96-м километре внешнего кольца КАД, у развязки с Колтушским шоссе во Всеволожском районе области. По предварительной информации, в третьем ряду столкнулись автомобили Hyundai и Volkswagen Bora, после чего в участников аварии врезался пикап Mazda BT-50.

В результате 69-летний водитель «Хёндэ» и 46-летний водитель «Фольксвагена» погибли на месте. В одной из машин также пострадала пассажирка – женщина 43-х лет.

Из-за аварии движение на внешнем кольце в районе места ДТП ограничено, проезд возможен только по первой полосе и обочине. По данным «Яндекс.Пробок», затор уже тянется почти на 7 километров.