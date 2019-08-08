«Строительный трест» среди лучших строителей Ленинградской области

Компания «Строительный трест»

7 августа строительное сообщество Ленинградской области отметило свой профессиональный праздник. В ходе торжественного мероприятия, проходившего в Ломоносовском районе, заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин и президент ЛенОблСоюзСтроя Роман Юсупов отметили победителей ежегодного конкурса «Лучшая строительная организация Ленинградской области».

По итогам 2018 года «Строительный трест» признан «Компанией, достигшей наилучших показателей по срокам ввода жилья».

Данный конкурс ежегодно проводится ЛенОблСоюзСтроем и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области при поддержке Правительства Ленобласти для поощрения и распространения передового опыта компаний строительного комплекса.

На территории 47-го региона «Строительный трест» продолжает строительство двух масштабных объектов: жилого комплекса «Капитал» и входящего в его состав ЖК «Архитектор» в Кудрово, а также квартала NEWПИТЕР в поселке Новоселье. В 2018 году «Строительный трест» ввел 70 тыс. кв. метров недвижимости на территории Ленинградской области, а по итогам текущего года ко вводу в эксплуатацию запланированы новые лоты ЖК NEWПИТЕР и «Капитал», а также ряд социальных объектов: встроенно-пристроенный детский сад на 150 мест в Кудрово и общеобразовательная школа на 550 учеников в Новоселье.

Справка о компании Компания «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" - застройщик ООО "СТ-Новоселье", разрешение на строительство № RU 47511301-51/2015 от 27.10.2017, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) - застройщик ООО "ИК "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/