Минфин ужесточит политику, чтобы вернуть капиталы россиян из-за границы

Минфин предложил изменить правила применения налоговых льгот и обновить критерии признания человека налоговым резидентом России, чтобы стимулировать бизнес возвращать деньги в страну.

Как пишут 8 августа «Ведомости» со ссылкой на проект налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020-2022 годы, ведомство предлагает сократить минимальный срок, который гражданин должен провести в России в течение года, со 183 до 90 дней и ввести новый критерий — центр жизненных интересов. Он будет формироваться из наличия в России недвижимости, работы и семьи.

Кроме того, ведомству не нравится практика, что российские компании через Кипр переводят деньги транзитом в другие юрисдикции. В итоге средства оседают в офшорах.

В начале лета 2019 года Центробанк РФ сообщил, что россияне вывели 35 млрд долларов и скупают активы за рубежом. Отток капитала из страны с начала года вырос вдвое.