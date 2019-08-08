Дзюба пока не уехал в Англию, Смольников готов на 100%. О чем рассказал Семак на пресс-конференции перед матчем с «Динамо»

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак перед игрой 5 тура чемпионата РПЛ против московского «Динамо» рассказал о состоянии некоторых футболистов.

«По поводу появления Малкома в стартовом составе против «Динамо» будем думать. Пока сложно говорить об оптимальных физических кондициях. По мне, он готов играть, сколько — будем решать. С точки зрения появления с первых минут тоже будем решать», – подчеркнул Семак в четверг, 8 августа, на пресс-конференции на базе «Зенита» в Удельном парке.

В последний день трансферного окна в английской премьер-лиге нападающий Артем Дзюба продолжает тренироваться в составе «Зенита», несмотря на все слухи о его отъезде.

«Дзюба тренируется, он здесь. Все сможете его увидеть сегодня, если не случится форс-мажора по пути на тренировочное поле», – заявил Семак.

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Также главный тренер «Зенита» подчеркнул, что полузащитник Игорь Смольников, получивший повреждение два недели назад в матче против «Сочи» (2:0), уже восстановился и готов сыграть.

«Да, он готов играть. Перед прошлым матчем с «Краснодаром» Игорь провел всего два занятия после достаточно длинной паузы. Сейчас он тренируется, делает это очень хорошо. Готов на сто процентов», – сказал Семак.

Матч «Динамо» – «Зенит» пройдет 10 августа в Москве. Начало в 19:00 по московскому времени. «Зенит» после четырех туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками. «Динамо» занимает десятую строчку с пятью очками.