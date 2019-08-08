Перевоспитание головорезами. ФСИН признала «пресс-хаты» в Крестах, начались отстранения

Меньше суток потребовалось проверяющим из центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний, чтобы составить нелицеприятное впечатление от петербургских Крестов. Неудобных арестантов в СИЗО-1 перевоспитывают небезопасным соседством.

Как сообщил РИА Новости замглавы службы Валерий Максименко 8 августа, в Крестах нашли бардак, «кучу нарушений» и как будто нежелание работать. В частности, несудимых в обход законодательства и журналов учёта пересаживали в камеры к судимым.

«Если кто-то чем-то неудобен, вместо того, чтобы все зафиксировать, запротоколировать, взыскание объявить, перевести его в более строгие условия, нет. Работать люди не хотят, ссылаясь, что работников не хватает. Поэтому идут по простому пути: либо сами бьют, либо, как в этом случае, подсаживают к головорезам», – заявил Максименко агентству.

Проверяющие уже установили, что в камере с апреля был телефон. Наличие связи, как полагают в центральном аппарате, также могло обеспечить «предательство сотрудников». Подтверждений выбиванию показаний ревизоры от ФСИН пока не обнаружили, хотя нарушения в Крестах, по словам Максименко, «сплошь и рядом».

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Собранные материалы направляются в прокуратуру и следственные органы, «чтобы они разобрались со всем, что там происходило». «Интерфакс» со ссылкой на ФСИН добавляет, что некоторых сотрудников уже отстранили из-за многочисленных нарушений.

Напомним, о так называемых «пресс-хатах» в Крестах рассказал основатель соцсети Gulagu.net Владимир Осечкин. В подтверждение он выложил видео с избиением арестанта. Как писала «Фонтанка» накануне, исполнителями считаются также заключённые, но те, кто сотрудничает с администрацией.