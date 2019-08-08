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08.08.2019 12:10
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Эхо 90-х. Главарь черных риелторов в Петербурге получил семь лет строгого режима

Семь с половиной лет в колонии строгого режима получил в Петербурге организатор схемы по отъему квартир у одиноких и больных владельцев. Дело рассматривал суд присяжных, срок в горсуде назначили 8 августа. 

Как сообщает горпрокуратура, Максима Овечкина обвинили не только в мошенничестве в особо крупном размере, но и в организации преступного сообщества. В 90-е годы он и его подельники активно занимались тем, что переоформляли право собственности на квартиры, владельцы или наниматели которых умерли либо пропали без вести. В основном под прицелом оказались одинокие пенсионеры, люди с психическими заболеваниями, страдающие алкоголизмом. 

«Члены преступной группы втирались в доверие к таким лицам, после чего обманом, а иногда и силой заставляли переоформить квартиры на подставных лиц, чтобы в последующем жилье перепродать», – отметили в ведомстве.

Не оставляли свое дело злоумышленники и в нулевые. Так, например, в период с 2007 по 2010 год в руки группы попала квартира на Ланском шоссе, стоимостью около 3 млн рублей, в которой жил пожилой и одинокий мужчина.

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Дело поступило в суд в сентябре 2017 года. Его рассматривала коллегия присяжных заседателей, которая признала Овечкина виновным. Он получил 7,5 года в колонии строгого режима.  

 

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