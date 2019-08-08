Массовое ДТП собирает многокилометровую пробку на КАД. Очевидцы говорят о погибших

Серьезное ДТП с участием грузовых автомобилей произошло на кольцевой автодороге Петербурга утром 8 августа. Пробка на внешнем кольце перевалила за 5 километров.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на внешнем кольце КАД в районе развязки с Колтушским шоссе произошла массовая авария. По предварительным данным, столкнулись три легковушки и два или три грузовика.

Со слов очевидцев, в результате ДТП погибли два человека. О пострадавших пока не сообщается.

«Под одной из машин лежит погибший человек (возможно, один из водителей), – пишут очевидцы. – Перекрыты два левых ряда. Собирается серьёзная пробка». «Два трупа – мы только что проехали! Это жуть, кого-то ещё ждут дома...» – добавляет участница группы Наташа.

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Из-за аварии на внешнем кольце КАД собралась пробка. По данным «Яндекс.Пробок», затор уже растянулся более чем на 5 километров, и начинается в районе развязки с трассой «Кола».

Информация о произошедшем уточняется.