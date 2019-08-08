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Происшествия
08.08.2019 12:04
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Следователи сообщили о задержании участника московской акции протеста Фомина. То, что он пришел сам, не упомянули

В Следственный комитет РФ «доставлен подозреваемый Сергей Фомин, объявленный ранее в розыск по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти». Об этом говорится в сообщении ведомства от 8 августа.

Формулировка «доставлен», видимо, использована неслучайно. Ранее сообщалось, что Фомин сам сдался правоохранителям, причем сделать это удалось только с третьей попытки. Напомним, мужчину объявили в розыск по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. 

«Ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков). Следствием установлено, что Фомин направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков», – говорится в сообщении СК.

Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.

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Справка:

Сергей Фомин — волонтер избирательного штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь, один из фигурантов дела о массовых беспорядках, возбуждённого после акции 27 июля. В СК заявили, что оппозиционера выручил чужой ребёнок, на руках с которым он якобы прошёл оцепление. 

Фомина объявили в розыск, а историей с годовалым младенцем заинтересовались власти. Прокуратура требует лишить семейную пару родительских прав, СК расследует уголовное дело по факту присутствия малолетнего на акции протеста. По словам родителей, сына они доверили родственнику, причем никто задерживать их не пытался — Фомин якобы просто помог донести ребенка до метро. 

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