Следователи сообщили о задержании участника московской акции протеста Фомина. То, что он пришел сам, не упомянули

В Следственный комитет РФ «доставлен подозреваемый Сергей Фомин, объявленный ранее в розыск по уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти». Об этом говорится в сообщении ведомства от 8 августа.

Формулировка «доставлен», видимо, использована неслучайно. Ранее сообщалось, что Фомин сам сдался правоохранителям, причем сделать это удалось только с третьей попытки. Напомним, мужчину объявили в розыск по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.

«Ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 212 УК РФ (организация массовых беспорядков). Следствием установлено, что Фомин направлял действия других участников, являясь одним из организаторов массовых беспорядков», – говорится в сообщении СК.

Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.