Петербургских четверняшек выписали из роддома. Родителям поможет бесплатная няня, а государство выделяет «трёшку»

Родившиеся в Петербурге четверняшки отправились домой. Их выписали вместе с мамой 8 августа — спустя более чем две недели после появления на свет.

Павел Каравашкин,"Фонтанка.ру"

На выходе из перинатального центра Педиатрического университета семью Морозовых ждала карета — не с конным экипажем, а скорой помощи: в легковушку четыре детские переноски не влезли бы.

Встречала Оксану Морозову, ее троих сыновей и дочь, кроме родных, целая делегация из Смольного — с букетами приехали вице-губернатор Анна Митянина и глава комитета по соцполитике Александр Ржаненков. Мать-героиню и ее супруга окружила пресса. Ответив на вопросы журналистов, улыбающиеся родители направились к машине скорой помощи, которая ждала семейство. На кушетке, где обычно транспортируют больных, на этот раз разместили четыре детских переноски — для Дианы, Богдана, Романа и Алексея.

Впереди у Морозовых непростой период, пережить который поможет няня, доставшаяся супругам бесплатно. Это новая государственная услуга, которая, как обещают чиновники, будет доступна многодетным петербургским семьям с 1 января 2020 года. Для Оксаны в связи с рождением четверняшек сделали исключение — она получит помощницу досрочно, уже сейчас.

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Также город выделяет семье трехкомнатную квартиру на Коломяжском проспекте.

Напомним, четверняшки появились на свет 23 июля. 37-летняя Оксана стала мамой впервые. После рождения малыши весили около 6 кило в сумме. За это время они окрепли и набрали необходимый вес.