В московский офис ФБК Навального пришли с обыском. В петербургском отделении все спокойно

После обысков у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией силовики нагрянули в главный офис в Москве. В отношении организации Алексея Навального расследуется дело об отмывании денег.

«В офис ФБК пришли с обыском. Толпа людей в масках», – написала 8 августа пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем аккаунте в «Твиттере».

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы и юрист ФБК Любовь Соболь напомнила, что обыск стал уже вторым за месяц. Последний раз полицейские приходили в здание прямо во время прямого эфира в день несанкционированного митинга 27 июля.

Ранее силовики провели обыски и у сотрудников ФБК Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади.

Реклама



Как «Фонтанке» рассказали в петербургском отделении ФБК, у них никаких следственных действий не проводится.

В начале августа было возбуждено уголовное дело об отмывании ФБК почти миллиарда рублей. По версии следствия, за два года фонд мог получить крупную сумму денег, добытых преступным путем.