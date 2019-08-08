Джорджевич может уйти из «Зенита» в ЦСКА

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Лука Джорджевич может перейти в московский ЦСКА. Как сообщает 8 августа «Чемпионат.com», армейцы проявляют интерес к 24-летнему черногорскому футболисту.

Ранее сообщалось, что тульский «Арсенал» также намерен приобрести Джорджевича.

Лука Джорджевич перешел в «Зенит» в 2012 году, но закрепиться в основе сине-бело-голубых у него так и не получилось. За шесть последующих лет черногорский нападающий играл на условиях аренды в «Твенте» (Голландия), «Йонг Твенте» (Голландия), «Сампдории» (Италия), «Понферрадине» (Испания) и тульском «Арсенале». В минувшем сезоне на клубном уровне футболист сыграл 27 матчей, забил 9 мячей и сделал 6 результативных передач. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета следующего года.