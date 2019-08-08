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Город
08.08.2019 11:33
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Движение в Петербурге в выходные перекроют велопробег и триатлон. Автобусы пустят в объезд

В центре Петербурга в субботу, 10 августа, водителей подвинут велосипедисты. На следующий день в районе Сестрорецка движение перекроет триатлон.

Как сообщает 8 августа пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, 10 августа Союз строительных объединений и организаций проведет в городе велопробег ко Дню строителя. В связи с этим будут перекрывать движение транспорта:

  • с 10:00 до 11:00 – на площади Растрелли;
  • с 11:00 до 12:30 – поэтапно по ходу движения участников по улице Смольного, Смольной и Воскресенской набережным, набережной Кутузова, участку Дворцовой набережной от набережной Фонтанки до Троицкого моста, по Троицкому мосту, Каменноостровскому проспекту от Троицкого моста до улицы Куйбышева и по Кронверкской набережной.

С 0:00 9 августа до 12:30 10 августа по этим же адресам будет запрещена остановка.

Кроме того, как сообщает пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс», перекрытия внесут изменения в маршруты движения автобусов. Три маршрута пустят в объезд:

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  • с 10:00 до 11:00 автобусы №136 от станции «Ручьи» будут следовать по действующей трассе, а обратно по Шпалерной, Лафонской, Тверской и Таврической улицам, затем по Шпалерной и далее по действующей трассе;
  • с 11:00 до 12:00 автобусы №46 в направлении от Крестовского острова проследуют по действующей трассе до Каменноостровского проспекта, далее по улице Куйбышева, Сампсониевскому мосту, Финляндскому проспекту, Большому Сампсониевскому проспекту, Боткинской улице, улице Академика Лебедева, Литейному мосту и проспекту, Кирочной улице и далее по действующей трассе до площади Александра Невского. Обратно они пойдут по действующей трассе до Шпалерной улицы, далее по Литейному проспекту и мосту, улицам Академика Лебедева и Комсомола, площади Ленина, Боткинской улице, Большому Сампсониевскому и Финляндскому проспектам, Сампсониевскому мосту, улице Куйбышева, Каменноостровскому проспекту и далее по действующей трассе;
  • с 11:00 до 12:00 автобусы №49 от Двинской улицы будут следовать по  действующей трассе до Садовой улицы, далее по Садовой, набережной Мойки, улице Пестеля, Литейному проспекту и мосту, улице Академика Лебедева и Боткинской улице. Обратно пойдут по Боткинской улице, площади Ленина, улицам Комсомола и Академика Лебедева, Литейному мосту, Литейному проспекту, улице Пестеля, набережной Мойки, Садовой улице и далее по действующей трассе.

КРТИ Петербурга

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В воскресенье, 11 августа, в связи с подготовкой и проведением ООО «Спортивные мероприятия» соревнований по триатлону A1 TRIATHLON будут поэтапно перекрывать движение транспорта по ходу движения участников:

  • с 8:00 до 14:10 – по дороге к Шалашу Ленина, Тарховской улице от дороги к Шалашу Ленина до проспекта Красных Командиров, по проспекту Красных Командиров от Тарховской до Большой Горской улицы, по Большой Горской от Красных Командиров до проспекта Муромцева, по проспекту Муромцева и Левашовскому шоссе;
  • с 8:00 до 17:00 – по дороге на Глухое озеро;
  • с 8:15 до 14:10 – по Коннолахтинской дороге от Левашовского шоссе до Мшинского переулка;
  • с 8:30 до 9:30 и с 13:00 до 17:00 – по улице Коробицына от Тарховской улицы до 10-й линии.

Движение в Петербурге в выходные перекроют велопробег и триатлон. Автобусы пустят в объезд

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