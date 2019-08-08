«От руки: еду на машине в Лаппеенранту, вернусь вечером». Финский МИД разъяснил новые визовые правила для россиян

В финском министерстве иностранных дел заверили, что ничего сверхъестественного от россиян требовать не будут после изменений визовой политики, вызванной нагрянувшей проверкой из Брюсселя.

«Во-первых, если вы едете на машине за покупками, то достаточно плана поездки. Он может быть написан от руки: еду на машине в Лаппеенранту, вернусь вечером. Второй вариант – приложить бронь гостиницы. Во-вторых, подтверждение наличия финансовых средств. Желательно иметь бумажный документ, подтверждающий наличие. Это может быть распечатка из интернет-банка. Печатей не надо», – рассказал 8 августа директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен. В МИДе подчеркивают, что данные о движении средств на счете должны быть за последние три месяца.

По его словам, МИД намерен обсудить с визовым центром, сможет ли турист просто показать сумму из личного кабинета банка на экране мобильника. Принимаются, разумеется, и справка с работы (2НДФЛ), и выписка из банка. При этом необходимое количество денег точно не определено. «Все зависит от обстоятельств поездки, ее длительности, цели, приглашающей стороны и наличия недвижимости. Ведь есть разница – размещение в дорогой гостинице или однодневный шоп-тур», – уточнил Туоминен.

Для несовершеннолетних, по его словам, гарантами наличия средств на поездку выступают родители. Студенты сами должны будут справляться с этими условиями, но, как отметил Туоминен, чаще всего у них есть спонсор или принимающая сторона. Пенсионеры могут принести справку об имуществе, получаемой пенсии или приглашение от родственников в Финляндии. Подтверждением наличия недвижимости может выступить просто копия свидетельства о владении домом или квартирой. Заверять у нотариуса копию необязательно.

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Требования к однократным и мультивизам одинаковые. Поскольку путешественники не могут знать все планируемые поездки в ближайшие два года, достаточно описания первой. Когда запрашивается первая виза, нужно приложить документы по первому визиту.

1 августа в Хельсинки объявили, что приведут свои требования к пакету документов на визу в соответствии с тем, что запрашивают у россиян все остальные члены Шенгенского соглашения. Обновлённый список документов будет опубликован на сайте Визового центра Суоми на английском и русском языках в течение августа 2019 года. Ужесточение правил уже вызвало ажиотаж в финском визовом центре.