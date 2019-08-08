"Строительный трест" поздравляет с профессиональным праздником

Дорогие петербуржцы, друзья, коллеги!

Поздравляем вас с Всероссийским днем строителя!

Строить дома, районы и целые города – во все времена было почетным и благородным делом. Строитель – это не просто профессия. Это образ ответственного, честного и преданного своему призванию человека, который создает комфортную среду, строит красивые жилые здания, школы, больницы, стадионы, дороги; создает парки и скверы, реставрирует и реконструирует архитектурную память прошлых веков.

Позвольте в этот праздничный день пожелать вам здоровья, счастья, успехов в делах! Пусть в ваших домах всегда царят уют и гармония!

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