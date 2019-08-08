В Петербурге у воспитательницы детского сада угнали «Ленд Ровер»

Пока жительница Выборгского района Петербурга присматривала за чужими детьми, преступники присмотрели за её внедорожником. Усиленные меры безопасности не помогли автомобилю дождаться хозяйку.

Как стало известно «Фонтанке», днём 7 августа в полицию обратилась 49-летняя жительница улицы Асафьева с просьбой помочь в розыске автомобиля. Её «Ленд Ровер» 2014 года ночевал под окнами дома, утром остался невостребованным – детский сад, в котором работает женщина, расположен в нескольких минутах пешком.

Пропажу хозяйка обнаружила к обеду. По её словам, в баке оставалось 30 литров бензина, кроме штатной сигнализации внедорожник должна была защитить секретка. Ущерб женщина оценила в 1 млн 100 тысяч рублей.