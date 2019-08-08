Петербурженка разрешила поменять «старые» 200 тысяч на «новые». Лжесотрудница домоуправления унесла всё

Пожилая жительница Приморского района Петербурга поверила в то, что домоуправлению вменили попечение не только о коммуникациях, но и сбережениях граждан. Обман осознала только тогда, когда «сотрудница по работе с пенсионерами» унесла все накопления.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 8 августа, накануне днем в 53 отдел полиции с заявлением пришла 82-летняя жительница дома по Богатырскому проспекту, 52/1. Она поделилась горем: «сотрудница домоуправления» похитила 200 тысяч рублей, собранных пожилой женщиной на черный день. Полицейским потерпевшая поведала следующую историю: незнакомка позвонила в домофон, назвалась сотрудницей по работе с пенсионерами. Хозяйку такая странная должность не удивила, как и предложение обменять «старые купюры на новые». Доверчивая петербурженка выложила всю имеющуюся в доме наличность на кухонный стол, а сама пошла писать в комнату заявление. Пока заполняла документ, исчезла визитерша, а вместе с ней — деньги.

Потерпевшая отметила, что приходила к ней высокая русская женщина лет 50 на вид. В светлом пиджаке и светлой юбке. Разговаривала четко, ясно и убедительно.