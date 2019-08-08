«МегаФон» во втором квартале увеличил выручку на 4,5% и выкупил акции у миноритарных акционеров

ПАО «МегаФон» по итогам второго квартала 2019 года получило выручку 85,6 млрд рублей, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании 8 августа.

«МегаФон» сообщает о росте основных финансовых показателей: OBIDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств) c учетом положительного влияния МСФО (IFRS) 16 вырос на 20,6% год к году, до 38,9 млрд рублей, чистая прибыль с учетом МСФО 16 – 2,9 млрд рублей. При этом чистый долг за квартал сократился до 360,6 млрд рублей. Число мобильных абонентов за второй квартал выросло на 0,1% год к году и составило 77,6 млн человек, число пользователей передачи данных – на 6,9%, до 34,4 млн человек на 30 июня 2019 года.

Среди основных событий второго квартала в «МегаФоне» называют завершение процедуры выкупа оставшихся акций компании у миноритарных акционеров. Больше бумаги компании не торгуются на Лондонской фондовой и Московской биржах. Концентрация контроля в руках основного акционера позволила «МегаФону» повысить уровень операционной эффективности, продолжить инвестировать в сеть и ускорить внедрение инновационных проектов и запуск цифровых продуктов, отмечают в компании.

В частности, был запущен новый формат магазинов «Салоны Будущего» с объемом инвестиций более 1,5 млрд рублей, подписано соглашение с с Alibaba, Mail.Ru Group и РФПИ о создании совместного предприятия AliExpress Russia в области электронной коммерции, а также меморандум о взаимопонимании с финской компанией Cinia Oy для создания международного консорциума для строительства трансконтинентальной подводной высокоскоростной оптической линии между Хельсинки и Токио.

«Мы продолжаем активно наращивать портфель цифровых продуктов и услуг, создающих реальную ценность для наших клиентов во всех сегментах бизнеса, что способствует дальнейшему росту операционных и финансовых показателей компании», – прокомментировал итоги квартала генеральный директор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян.