Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +18
$ 65.09р
72.89р
14:13 08.08.2019
Расширенный поиск

Бизнес
08.08.2019 11:03
Печать

«МегаФон» во втором квартале увеличил выручку на 4,5% и выкупил акции у миноритарных акционеров

ПАО «МегаФон» по итогам второго квартала 2019 года получило выручку 85,6 млрд рублей, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании 8 августа.

«МегаФон» сообщает о росте основных финансовых показателей: OBIDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств) c  учетом положительного влияния МСФО (IFRS) 16 вырос на 20,6% год к году, до 38,9 млрд рублей, чистая прибыль с учетом МСФО 16 – 2,9 млрд рублей. При этом чистый долг за квартал сократился до 360,6 млрд рублей. Число мобильных абонентов за второй квартал выросло на 0,1% год к году и составило 77,6 млн человек, число пользователей передачи данных – на 6,9%, до 34,4 млн человек на 30 июня 2019 года.

Среди основных событий второго квартала в «МегаФоне» называют завершение процедуры выкупа оставшихся акций компании у миноритарных акционеров. Больше бумаги компании не торгуются на Лондонской фондовой и Московской биржах. Концентрация контроля в руках основного акционера позволила «МегаФону» повысить уровень операционной эффективности, продолжить инвестировать в сеть и ускорить внедрение инновационных проектов и запуск цифровых продуктов, отмечают в компании.

В частности, был запущен новый формат магазинов «Салоны Будущего» с объемом инвестиций более 1,5 млрд рублей, подписано соглашение с с Alibaba, Mail.Ru Group и РФПИ о создании совместного предприятия AliExpress Russia в области электронной коммерции, а также меморандум о взаимопонимании с финской компанией Cinia Oy для создания международного консорциума для строительства трансконтинентальной подводной высокоскоростной оптической линии между Хельсинки и Токио.

«Мы продолжаем активно наращивать портфель цифровых продуктов и услуг, создающих реальную ценность для наших клиентов во всех сегментах бизнеса, что способствует дальнейшему росту операционных и финансовых показателей компании», – прокомментировал итоги квартала генеральный директор ПАО «МегаФон» Геворк Вермишян.

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией ГК «Ленстройтрест»
08.08.2019 13:40

Александр Беглов посетил детский сад в квартале «Юттери»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочего объезда Колпинского района провел инспекцию детского сада в финском городке «Юттери».
Группа ЦДС
08.08.2019 13:24

Группа ЦДС признана лучшим налогоплательщиком Ленинградской области

Группа ЦДС признана победителем конкурса «Лучшая строительная организация Ленинградской области 2018» в номинации «Лучший налогоплательщик среди застройщиков Ленинградской области».
08.08.2019 13:03

Скидки до 156 000 руб. в ЖК «Полис на Комендантском»

В честь Дня строителя ГК «Полис Групп» дарит скидку до 156 000 рублей*.
Компания «Строительный трест»
08.08.2019 12:49

«Строительный трест» среди лучших строителей Ленинградской области

7 августа строительное сообщество Ленинградской области отметило свой профессиональный праздник. В ходе торжественного мероприятия, проходившего в Ломоносовском районе, заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин и президент ЛенОблСоюзСтроя Роман Юсупов отметили победителей ежегодного конкурса «Лучшая строительная организация Ленинградской области».
08.08.2019 12:00

"Строительный трест" поздравляет с профессиональным праздником

Дорогие петербуржцы, друзья, коллеги! Поздравляем вас с Всероссийским днем строителя!
shutterstock.com
08.08.2019 10:00

Строим будущее. Миссия выполнима!

Строитель – одна из самых важных и мирных профессий. Ещё на заре цивилизации люди создавали для себя жилища. В наше время в строительной отрасли задействованы миллионы человек.
ГК «Эталон»
07.08.2019 17:58

Квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ» можно купить по сниженной ипотечной ставке

ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк» и АО «Райффайзенбанк» снизили процентные ставки по ипотечным программам для покупки квартир в строящихся и готовых жилых комплексах.
АО «Альфа-Банк»
07.08.2019 13:13

Для цифровых карт Альфа-Банка стали доступны интернет-платежи

Цифровыми картами Альфа-Банка, загружаемыми удаленно в мобильное приложение Альфа-Мобайл и в ApplePay/GooglePay, теперь можно платить через интернет — необходимые реквизиты для интернет-платежей отображаются в приложении.
АО «Строительный трест»
07.08.2019 11:35

Сотрудники «Строительного треста» отмечены благодарностями Министерства строительства РФ

6 августа 2019 года в Большом Актовом зале Смольного при участии первых лиц Санкт-Петербурга состоялось торжественное награждение представителей строительного комплекса. Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню строителя, который ежегодно отмечается во второе воскресенье августа.
«Аквилон Инвест»
07.08.2019 11:32

Во II очереди ЖК All Inclusive завершено устройство свайного поля

На строительной площадке II очереди жилого комплекса All Inclusive, который холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Шушарах, завершено устройство котлована и свайного поля.
Группа ЦДС
06.08.2019 17:30

Открыты продажи в новом корпусе ЦДС «Московский»

Группа ЦДС вывела на рынок корпус 4 жилого комплекса ЦДС «Московский». В продажу поступили более 850 квартир стоимостью от 2,5 млн руб. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 4 квартале 2020 года.
06.08.2019 17:00

Старт продаж квартир в новом корпусе ЖК «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», начал продажу квартир в 13 корпусе нового 21 квартала жилого комплекса «Северная долина».