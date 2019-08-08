Злоупотребление доминирующим положением. ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) увидела в действиях компании Apple «признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS». Об этом говорится в сообщении ведомства 8 августа.

С жалобой на американскую компанию обратился разработчик антивирусных программ «Лаборатория Касперского». По его мнению, Apple необоснованно отклоняла версии программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids, в результате которых она «лишилась существенной части функционала».

В то же время Apple представила собственное приложение Screen Time, которое схоже с приложениями для родительского контроля.

Антимонопольщики также указывают, что еще 11 разработчиков аналогичных программ по всему миру столкнулись с отклонением или ограничением функционала со стороны Apple после запуска Screen Time. В частности украинский разработчик Kidslox и испанский Qustodio подали антимонопольную жалобу на Apple в Европейскую комиссию.

Рассмотрение дела назначено на 13 сентября 2019 года.