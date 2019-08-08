«Оружие было только у меня». Экс-президент Киргизии Атамбаев рассказал, как оборонялся от спецназа, и призвал на бессрочный митинг
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что огнестрельным оружием во время штурма его резиденции спецназом пользовался только он сам. Об этом 8 августа сообщает издание 24.kg.
«Оружие было только у меня, когда ребята — спецназ — пошли на третий этаж, я стрелял пять-шесть раз вверх. Открыто говорю, чтобы потом никому из ребят [сторонников] это не вешали», – сказал Атамбаев.
Он подчеркнул, что старался никого не задеть, однако из-за темноты он даже не знает, попал ли в кого-то.
Напомним, ранее сообщалось, что в ходе штурма резиденции Атамбаева пострадали 52 человека, госпитализировали из них 38. Двое находятся в реанимации, один спецназовец погиб.
Бывший глава государства заявил, что собирается провести в Бишкеке бессрочный митинг. Как пишет Knews, об этом он рассказал на встрече со своими сторонниками. Демонстранты собираются идти на Белый дом. Местные СМИ сообщают, что у въездов в него уже установили бетонные блоки.
Справка:
Вечером 7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку захвата экс-президента. Но силовикам оказали сопротивление сторонники Атамбаева. Генпрокуратура Киргизии завела уголовные дела о массовых беспорядках, хулиганстве, захвате заложников и убийстве.
Изначально СМИ сообщали, что Атамбаев был задержан. Но позже эту информацию опровергли дочь экс-президента и депутат парламента Киргизии. Позднее сам бывший глава республики призвал нынешние власти «одуматься», а силовиков — «не стрелять в собственный народ». Он также заявил о готовности дать письменные показания по всем выдвинутым в его отношении обвинениям.
Летом 2019 года парламентская комиссия по итогам расследования деятельности Атамбаева на посту президента установила, что он совершил ряд преступлений, в том числе коррупционных. В частности Генпрокуратура Киргизии обвиняет его в коррупции при модернизации ТЭЦ в Бишкеке, незаконном завладении участком в Кой-Таше и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 27 июня парламент лишил Атамбаева звания экс-президента Киргизии и снял с него неприкосновенность.
Алмазбек Атамбаев был руководителем республики с 2011 по 2017 год. После отставки он возглавил правящую Социал-демократическую партию Киргизии (СДПК), а в этом мае сложил полномочия и вышел из нее.