«Оружие было только у меня». Экс-президент Киргизии Атамбаев рассказал, как оборонялся от спецназа, и призвал на бессрочный митинг

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что огнестрельным оружием во время штурма его резиденции спецназом пользовался только он сам. Об этом 8 августа сообщает издание 24.kg.

«Оружие было только у меня, когда ребята — спецназ — пошли на третий этаж, я стрелял пять-шесть раз вверх. Открыто говорю, чтобы потом никому из ребят [сторонников] это не вешали», – сказал Атамбаев.

Он подчеркнул, что старался никого не задеть, однако из-за темноты он даже не знает, попал ли в кого-то.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе штурма резиденции Атамбаева пострадали 52 человека, госпитализировали из них 38. Двое находятся в реанимации, один спецназовец погиб.

Бывший глава государства заявил, что собирается провести в Бишкеке бессрочный митинг. Как пишет Knews, об этом он рассказал на встрече со своими сторонниками. Демонстранты собираются идти на Белый дом. Местные СМИ сообщают, что у въездов в него уже установили бетонные блоки.