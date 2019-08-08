Объявленный в розыск участник московской акции сам пришёл в полицию. Сдаться получилось с третьей попытки

Волонтёр штаба Любови Соболь Сергей Фомин, отметившийся на московской акции проходом с чужим младенцем на руках, вернулся в столицу и сдался правоохранителям. К покладистости объявленного в розыск оказались не готовы, сообщает «Медиазона» 8 августа.

По информации издания, сдаться Фомину удалось со второй попытки. После митинга он уехал из Москвы отдохнуть, успел вернуться и около половины второго ночи пришел в управление столичного СК, где натолкнулся на закрытую дверь. Проинструктировать желавшего пообщаться со следствием по горячей линии ведомства также не смогли. В полиции оказались более подготовленными и подсказали адрес отдела.

«Я обычный гражданин, узнал, что объявлен почему-то в розыск, приехал и собираюсь, как это называется? Сдаваться, наверное, — цитирует Фомина «Медиазона» . — Я решил, что так будет правильно и что это надо сделать прямо сейчас. Я ни в чем не виноват. Объявили в розыск — вот я здесь».

Фомина допросили и задержали. Он волонтер избирательного штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь, один из фигурантов дела о массовых беспорядков, возбуждённого после акции 27 июля. В СК заявили, что оппозиционера выручил чужой ребёнок, на руках с которым он прошёл оцепление.

Фомина объявили в розыск, а историей с годовалым младенцем заинтересовались власти. Прокуратура требует лишить семейную пару родительских прав, СК расследует уголовное дело по факту присутствия малолетнего на акции протеста. По словам родителей, сына они доверили родственнику, причем никто задерживать их не пытался — Фомин якобы просто помог донести ребенка до метро. «Фонтанка» спросила у оппозиционеров, юристов и законодателей, где проходит граница, отделяющая государственное от частного.