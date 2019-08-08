Генконсульство Финляндии: Правила выдачи виз для россиян изменили по требованию Еврокомиссии

Финский консул в Петербурге опровергла информацию о том, что Суоми ставит своей целью усложнить жизнь российским путешественникам. Нововведения, по ее словам, пришли из Брюсселя.

«Летом прошлого года Европейская комиссия провела проверку процесса обработки и оформления виз в петербургском генконсульстве и дала заключение. [Нам] было выдвинуто требование руководствоваться общими правилами Шенгенского соглашения <...>. Необходимо было изменить порядок оформления виз, но мы не хотели вносить изменения перед летними отпусками и решили перенести их на осень», – заявила 8 августа Анне Ламмила.

По ее словам, целью Финляндии не было ужесточить правила для россиян. «Русские для нас относятся к первому классу путешественников, и мы их ждем в дальнейшем», – заверила генконсул.

Ламмила напомнила, что теперь туристам необходимо предоставить с визовым заявлением описание планируемой поездки и подтверждение наличия финансовых средств. План может быть свободный, а платежеспособность турист сможет подтвердить выпиской со счета, справкой с работы или документами на недвижимость. Ранее такие документы просили «при необходимости».

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«Более 99% заявителей выполняют требования Шенгенской зоны и получают визы», – резюмировала Ламмила.

1 августа в Хельсинки объявили, что приведут свои требования к пакету документов на визу в соответствии с тем, что запрашивают у россиян все остальные члены Шенгенского соглашения. Обновлённый список документов будет опубликован на сайте Визового центра Суоми на английском и русском языках в течение августа 2019 года. Ужесточение правил уже вызвало ажиотаж в финском визовом центре.