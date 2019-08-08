В разборе ПДД у моста Александра Невского увидели покушение на убийство. К медикам доставили троих

В Петербурге возбуждено уголовное дело после схватки водителей и пассажиров в Красногвардейском районе. В отделе и больницах собрали пятерых иностранцев, их обидчика на Hyundai ищут.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 8 августа, следствие квалифицировало вечернюю драку с поножовщиной на съезде с моста Александра Невского на Заневский проспект как покушение на убийство. В больницу с проникающей раной груди слева доставлен гражданин Узбекистана, сидевший за рулём Daewoo Nexia.

К медикам отправились и двое его земляков 20 и 24 лет, но с менее серьёзными повреждениями. Один получил по голове, носу и остался в больнице. Второму в драке досталось по спине – его отпустили с протоколом о нарушении правил въезда в РФ. Аналогичные протоколы вручили ещё двоим иностранцам.

Поиски других участников дорожной потасовки продолжаются. Скрыться успел в том числе водитель Hyundai, который, как предполагается, разобрался с противником с помощью ножа. Автомобиль установлен: он принадлежит 30-летнему гостю с Северного Кавказа.