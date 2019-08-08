В Лужском районе женщина закрыла нетрезвого мужчину в гараже и получила пулю через дверь

Житель Лужского района Ленинградской области забылся нетрезвым сном в гараже, а проснувшись, обнаружил себя запертым. В попытке выбраться на волю пленник едва не отправил на тот свет виновницу своего временного заточения.

Как сообщили 8 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области, накануне в полицию поступило сообщение, что в деревне Славянка женщина получила огнестрельное ранение. По предварительной информации, инцидент произошел на Садовой улице. По данным полиции, мужчина 53 лет спал в своем гараже, утомленный количеством выпитого, дверь снаружи закрыла 48-летняя подруга. Проснувшись, мужчина попытался выбраться на улицу, после чего взял обрез охотничьего ружья и выстрелил в пластину между дверей. В этот момент за ними оказалась его пленительница, которую ранило в живот. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по ст. 118 ч. 1 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Стрелку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.