Из раскуроченного на берегу Финского залива банкомата украли 4,2 млн рублей. Половину нашли у жителей Сестрорецка

За сутки сотрудники правоохранительных органов вышли на тех, кто, вероятно, распотрошил банкомат банка «Россия» на берегу Финского залива. Правда, из похищенных 4 млн удалось обнаружить только половину.

Несмотря на то, что служебная собака не смогла взять след после кражи терминала из санатория «Белые ночи», у полиции нашлась версия. Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области 8 августа, за ответом пришли к троим участникам группы, промышлявшей охотой на банкоматы. По данным «Фонтанки», двое — жители Сестрорецка, один — из Колпино. Все официально не работают и хорошо знакомы со статьями Уголовного кодекса, касающимися имущественных преступлений. Один из фигурантов недавно освободился из колонии, куда попал за кражи в особо крупном размере, второй находится под подпиской о невыезде по уголовному делу о попытке ограбления.

У подозреваемых нашли фомки, монтировки, молотки, радиостанции и даже металлическую тележку для перемещения тяжелых банкоматов. Были и деньги. Правда, всего 2,7 млн рублей. В то время как из терминала «России» грубо вынули 4,2 млн.

Троица задержана на двое суток. Проверяется на причастность к другим похожим преступлениям.

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Напомним, вскрытую дверь в санаторий на 38-м км Приморского шоссе увидел сторож ранним утром 6 августа. Налетчики не стали далеко уносить похищенный аппарат: его оттащили к пляжу на заливе, в полукилометре от административного здания здравницы. Раскурочили банкомат на берегу, там же и бросили.