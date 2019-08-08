«Грубо попрал Конституцию и законы». Президент Киргизии созвал Совбез после попытки задержать Атамбаева

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, чью резиденцию накануне штурмовали силовики, «грубо попрал Конституцию и законы» республики. Об этом 8 августа на заседании Совбеза в Бишкеке заявил глава государства Сооронбай Жээнбеков, пишет РБК.

Атамбаев «оказал жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона», отметил Жээнбеков. Он добавил, что долг государства заключается в обеспечении соблюдения закона всеми гражданами.

На заседании Жээнбеков заявил о необходимости сохранения законности, безопасности и мира в республике и призвал принять для этого «безотлагательные меры».

Как отмечает пресс-служба президента, во встрече участвовали председатель Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Орозбек Опумбаев, глава МВД Кашкар Джунушалиев и генпрокурор Откурбек Джамшитов.

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Заседание Совбеза было созвано на фоне столкновений, которые произошли после штурма резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш. Вечером 7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку захвата экс-президента. Но силовикам оказали сопротивление сторонники Атамбаева. По последним данным, в результате столкновений в ходе спецоперации пострадали 48 человек, один спецназовец погиб. Генпрокуратура Киргизии завела уголовные дела о массовых беспорядках, хулиганстве, захвате заложников и убийстве.

Изначально СМИ сообщали, что Атамбаев был задержан. Но позже эту информацию опровергли дочь экс-президента и депутат парламента Киргизии. Позднее сам бывший глава республики призвал нынешние власти «одуматься», а силовиков — «не стрелять в собственный народ». Он также заявил о готовности дать письменные показания по всем выдвинутым в его отношении обвинениям.

Летом 2019 года парламентская комиссия по итогам расследования деятельности Атамбаева на посту президента установила, что он совершил ряд преступлений, в том числе коррупционных. В частности Генпрокуратура Киргизии обвиняет его в коррупции при модернизации ТЭЦ в Бишкеке, незаконном завладении участком в Кой-Таше и освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 27 июня парламент лишил Атамбаева звания экс-президента Киргизии и снял с него неприкосновенность.

Алмазбек Атамбаев был руководителем республики с 2011 по 2017 год. После отставки он возглавил правящую Социал-демократическую партию Киргизии (СДПК), а в этом мае сложил полномочия и вышел из нее.