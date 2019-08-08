На Аляске нашли бутылку с посланием жителя СССР. Письмо ждало полвека

Бутылку с письмом на русском языке нашел в заливе Шишмарев на западе Аляски местный житель Тайлер Иванофф. Послание запечатали и отправили в плавание полвека назад.

Фотографию находки мужчина опубликовал в Facebook и попросил помочь перевести письмо. Выяснилось, что автор служил на плавбазе «Сулак» «Востокрыбхолодфлота». В тексте он передает сердечный привет и просит нашедшего бутылку сообщить о находке экипажу флота по адресу во Владивостоке. Также он желает обнаружившему бутылку хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания. Письмо датировано 20 июня 1969 года.

Плавбазу «Сулак» построили в японской Иокогаме в 1966 году, списали в ноябре 1992 года, сейчас плавбаза утилизирована.