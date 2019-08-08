У сотрудников ФБК начались обыски по уголовному делу об отмывании миллиарда рублей

Правоохранительные органы пришли с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией утром 8 августа. Оперативные мероприятия проводятся по уголовному делу об отмывании 1 млрд рублей.

Обыски идут в квартирах у Александра Помазуева, Евгения Замятина и Вячеслава Гимади, пишет «Медуза».

По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 сотрудники фонда, а также лица, имеющие отношение к его деятельности, получили от третьих лиц крупную сумму денег, «которые заведомо для них были приобретены преступным путем». Полученные деньги они внесли на счета нескольких банков, а после перевели на расчетные счета ФБК.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело для расследования в центральный аппарат СК.