Факел из новенького Mercedes-Benz. Автомобильный пожар подкоптил Приморские бани

Медицинская лаборатория лишилась корпоративного автомобиля бизнес-класса. Ночевавший в Приморском районе Петербурга Mercedes выгорел почти до скелета, ближайшего соседа огонь также не пощадил.

Об автомобильном пожаре на Мебельной улице, 33, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сообщили обитатели ближайших домов, под утро 8 августа разбуженные пожарной сиреной. Жители почти час наблюдали за тем, как десять спасателей унимали огонь, охвативший две машины под окнами Приморских бань.

В городском МЧС уточнили, что сгорели все сгораемые части автомобиля немецкой марки, припаркованной рядом оранжевой KIA повезло немногим больше. Закоптились и стены стоящего рядом здания.

Чёрный Mercedes-Benz E-класса 2019 года выпуска зарегистрирован на ООО «Профимед». Компания имеет отношение к медицинской лаборатории «Гемотест» в Приморском районе, доверенным лицом выступает 39-летний петербуржец.