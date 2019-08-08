После аварии с упавшим с обрыва автобусом под Новороссийском госпитализировали 44 человека. СК возбудил уголовное дело

Количество госпитализированных после ДТП с автобусом под Новороссийском составляет 44 человека, среди них 12 детей. Об этом 8 августа сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

По информации минздрава, 13 пациентов были экстренно прооперированы. Трех человек перевели на лечение в Краснодар. В течение дня планируется перевод одного ребенка в Детскую краевую клиническую больницу.

Легковой автомобиль Volkswagen Touareg врезался в автобус Hyundai, после чего последний перевернулся и покатился с обрыва, вечером 7 августа в районе поселка Верхнебаканского недалеко от Новороссийска. Всего в автобусе находились 45 пассажиров.

В результате аварии погибли три человека. По данным МВД, жертвами ДТП стали женщина и двое детей — пассажиры легкового автомобиля. Водитель Volkswagen Touareg 1974 года рождения был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Следственный комитет в связи с происшествием возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).