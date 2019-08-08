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Общество
08.08.2019 08:28
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Минтруду предложили разрешить россиянам время от времени работать из дома

В России предложили разрешить штатным сотрудникам иногда работать удаленно. Соответствующую рекомендацию Минтруду направили представители Общероссийского народного фронта (ОНФ), пишет 8 августа РБК со ссылкой на «Известия».

По данным издания, в документе предлагается дополнить главу 16 Трудового кодекса (о режиме рабочего времени) понятием «временная удаленная работа». Предполагается, что такой режим можно установить посредством письменного соглашения сторон, если возникнет необходимость (например, пробки на дорогах или личные обстоятельства).

Автор инициативы сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров пояснил, что на практике часто возникают ситуации, когда работнику «целесообразно выполнить свою работу не приезжая в офис». Он указал, что, поскольку законодательством такой вариант не предусмотрен, ситуации регулируются устными договоренностями, однако в случае недобросовестности работодателя это может привести к нарушению прав сотрудника.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что в ведомство поступило письмо ОНФ.

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В июне российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней. Он пояснил, что сократятся рабочие места и время, а у людей расширится досуг.

Опрос ВЦИОМа показал, что почти половина россиян (48%) не поддерживают идею четырехдневной рабочей недели. Положительно такую возможность оценили 29% респондентов.

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