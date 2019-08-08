Избитой в Ингушетии девочке не спасли правую руку. Врачи решили ампутировать кисть и предплечье

Избитой в Ингушетии девочке семи лет ампутировали кисть правой руки и предплечье. Решение было принято на консилиуме с участием президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, а также директора НИИ неотложной детской хирургии, хирургом Валерия Митиша.

«Накануне состоялся консилиум, на котором обсудили и приняли тяжелое, но необходимое решение. Пришлось ампутировать кисть и предплечье. Вот так... Бедная девочка, но иначе было нельзя, раз так решили лучшие доктора», – сообщила 7 августа в Facebook уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ранее врачи надеялись, что смогут сохранить ребенку правую руку, но лечение успехов не принесло.

4 июля девочку доставили в больницу Назрани 4 июля с множественными ушибами, травмами, следами от ожогов и укусов. Ребенку провели срочную операцию и отправили в Москву, где врачи нашли старые переломы ребер и травму позвоночника.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью девочки возбудили уголовное дело. Главной подозреваемой стала тетка по линии отца, с которой девочка жила в последние полгода, но при этом опека должным образом не оформлялась. Женщине предъявлены обвинения, свою вину она отрицает.В рамках расследования также проверяется работа участкового врача и органов опеки.