В центре Магадана застрелили медведя-пестуна. Зверь бродил по школьному двору

Медведь забрел на территорию одной из школ в Магадане и поплатился за это жизнью. Полицейские застрелили хищника, сообщает 8 августа областное управление МВД.

По информации ведомства, медведя заметили около шести часов утра по местному времени. Через час на место прибыли сотрудники полиции и застрелили зверя, поскольку он представлял опасность для жителей.

В охотуправлении РИА Новости прокомментировали, что в центр города забрел молодой медведь-пестун, присматривающий за детенышами. По мнению специалистов, хищник попал в город от испуга.