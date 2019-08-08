В сорвавшихся с обрыва автобусе и машине под Новороссийском было сорок пять человек

Сорок пять человек находились внутри сорвавшихся с обрыва под Новороссийском автобуса и автомобиля, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что рейсовый автобус столкнулся с легковушкой на автотрассе А-146 у поселка Верхнебаканский под Новороссийском. По предварительным данным, в автобусе находилось 40 человек.

"В автобусе находился 41 человек (39 пассажиров, водитель и экскурсовод) и четыре человека в легковом автомобиле, всего 45 человек", – сообщили в МЧС.

"По состоянию на 00.20 проведена эвакуация 27 пострадавших. Работы по извлечению 16 пострадавших и оказанию первой медицинской помощи на месте ДТП продолжаются", – добавил собеседник. В МЧС также сообщили, что сейчас спасатели деблокируют людей из автобуса.

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Ранее в региональном управлении МВД сообщили, что в больницу Новороссийска доставлены 27 человек, из них 11 детей.

Туристический автобус столкнулся с автомобилем на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский в среду вечером. Автобус принадлежит анапскому санаторию "Эллада", который находится в ведении Федеральной налоговой службы. Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в автобусе могли находиться сотрудники ФНС и члены их семей.