СМИ: Спецподразделения покинули родовое село экс-президента Киргизии

Все спецслужбы покинули территорию Кой-Таша, села, где расположен дом экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщает издание 24.kg.

По сведениям прессы, сотрудники милиции уехали из Кой-Таша, до этого между ними и сторонниками экс-президента страны велись переговоры. Замминистра внутренних дел страны Курсан Асанов требовал отпустить шестерых работников спецназа, которых защитники бывшего главы государства задержали в ходе неудачного для силовиков штурма дома Атамбаева, однако местные жители отказались отпускать их до утра.

По словам сторонницы бывшего главы государства Асель Кодурановой, местные жители категорически отказались отпускать спецназовцев до выполнения своих требований: подключить электричество в селе Кой-Таш, отключенное перед штурмом, и восстановить телефонную связь и интернет.

В то же время сторонник Алмазбека Атамбаева Равшан Джеенбеков призвал власти к спокойствию и пообещал, что всех сотрудников спецназа отпустят. По его словам, бывший президент сейчас находится в своей комнате в доме в Кой-Таше, с ним все в порядке.

Ранее сторонники Алмазбека Атамбаева выдвинули ультиматум властям. Они согласны освободить сотрудников спецназа, которые находятся в особняке бывшего президента, в обмен на то, что милиция уйдет из села.