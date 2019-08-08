Валуев о погибшем на Парнасе тренере: «Был здоровее всех. Даже молодым далеко»

Погибшего в ДТП на Парнасе тренера Валерия Дербина похоронят на Северном кладбище в Петербурге. Об этом в инстаграме рассказал экс-боксер и депутат Госдумы Николай Валуев 7 августа.

«Не стало нашего друга Валерия Дербина. Вчера. Нежданно конечно. Был здоровее всех. Даже молодым далеко. Настоящий боевой товарищ и друг многим, учитель,отец,семьянин. Немало людей молодых и не очень , уверен,сказали бы ему огромное спасибо ещё не раз. Мой сын тоже. И я», — написал Валуев.

Прощание с погибшим состоится 9 августа в ритуальном зале на Екатерининском проспекте, 11.

Валерий Дербин за рулём «Хёндэ» пробил ограждение и вылетел на встречную полосу вечером 6 авугста. По предварительной информации, его подвело здоровье. Дербин тренировал сына Валуева, был дружен и с самим депутатом.