Санавиация направлена к месту ДТП в Новороссийске

Глава минздрава Краснодарского края Евгений Филиппов и бригады санавиации направились к месту ДТП в Новороссийске, на месте работают более 30 бригад скорой помощи, сообщается на сайте краевого минздрава.

"Министр здравоохранения края Евгений Филиппов и главные внештатные специалисты и бригады санавиации оперативно выехали в Новороссийск. На месте работают более 30 бригад скорой медпомощи", – говорится в сообщении. Пациентам оперативно оказывается экстренная медицинская помощь. Кроме того, будут оказаны все виды медпомощи, включая высокотехнологичную. Задействованы все медицинские службы, отмечается в сообщении.

Ранее сообщилось, что рейсовый автобус столкнулся с легковушкой на автотрассе А-146 у поселка Верхнебаканский под Новороссийском, погибли трое ранены свыше 30 человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил краевому минздраву оказать медицинскую помощь пациентам после ДТП в Новороссийске.