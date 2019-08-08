Байден обвинил Трампа в разжигании экстремизма в стране

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, являющийся лидером предвыборной гонки среди демократов, полагает, что действующий американский лидер Дональд Трамп способствует распространению экстремистских идей в США. Об этом политик заявил в среду во время выступления в штате Айова, трансляцию вел телеканал CNN.

По его мнению, Трамп своими заявлениями, направленными против иммигрантов, "раздувает пламя идей превосходства белой расы". По словам Байдена, президент избегал критики в отношении носителей данной идеологии в США, поскольку "обеспокоен возможностью потерять их голоса". Трамп, как полагает бывший вице-президент США, "публично и без сожалений обращался к политической стратегии, основанной на ненависти, расизме и разобщении".

Как напомнил Байден, руководство ФБР ранее указывало, что считает одной из наиболее серьезных угроз для страны группировки правого толка, которые объединяют сторонников превосходства белой расы и нередко прибегают к насилию. "И что делает Трамп? Он подливает масла в огонь. Он цитирует в Twitter сообщения экстремистов и белых националистов", – подчеркнул бывший вице-президент.

По словам Байдена, Трамп также урезает финансирование программ по борьбе с экстремизмом в США.