Украина и Турция договорились вместе изучать космос

Посол Украины в Турции Андрей Сибига и председатель Национального космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым подписали протокол о совместном использовании и изучении космоса двух стран. Об этом стало известно по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба украинского президента.

Президент України Володимир Зеленський в Анкарі провів переговори з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом. https://t.co/YjcSq4ywJE — Офіс Президента (@APUkraine) 7 августа 2019 г.

"После завершения двусторонних переговоров в присутствии глав государств был подписан протокол о договоренности по использованию и изучения космоса между Национальным космическим агентством Украины и Национальным космическим агентством Турецкой Республики", – говорится в сообщении.

Также президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции присоединиться к восстановлению инфраструктуры на Донбассе.