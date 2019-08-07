Три человека погибли после падения автобуса с обрыва в Новороссийске

Рейсовый автобус упал с обрыва под Новороссийском, погибли трое человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города, уточнив, что среди погибших – два ребенка и один взрослый.

"На трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский автобус столкнулся с легковым автомобилем и упал в кювет. В автобусе находились 42 человека. В результате ДТП трое погибли, 30 человек пострадали. Пока не все пострадавшие извлечены из автобуса", – сказал источник.

По его словам, автобус принадлежит санаторию "Эллада".

По данным медиков, среди пострадавших пятеро детей, двое из них в тяжелом состоянии.