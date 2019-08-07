Конфликт из-за пачки сигарет. Во ФСИН прокомментировали видео пыток из Крестов

Избиение палкой одного из арестантов в петербургском следственном изоляторе «Кресты» началось из-за взятой без спроса пачки сигарет. Такую трактовку опубликованного видеоролика изложил РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко 7 августа.

По словам Максименко, произошёл конфликт между арестантами, сотрудники ФСИН в этот момент в камере не находились.

«Вышел конфликт в камере из-за каких-то неприязненных отношений, которые были между теми, кто сидел в камере. Тот, которого били, без спроса взял пачку сигарет или сигарету из пачки чужой, с этого начался этот самый конфликт», — сказал он.

По его словам, на следующий день после избиения пострадавший был переселен в другую камеру. Пару агрессоров также разъединили. «То, что именно в эту камеру подсаживали для каких-то избиений всех подряд, это пока не установлено, не подтверждено, но мы проверяем», — сообщил Максименко.

Ранее основатель соцсети Gulagu.net Владимир Осечкин опубликовал видео с избиением и унижением подследственных. Исполнителями считаются сотрудничающие с администрацией арестанты. «Пресс-хаты» функционируют в Крестах якобы с указания администрации, уверяет Осечкин. Центральный аппарат ФСИН отправил в Петербург спецкомиссию для проверки следственного изолятора.