Происшествия
В тоннеле на севере Греции загорелся туристический автобус
Пожар произошёл вечером в туристическом автобусе в тоннеле Вермио у города Козани на севере Греции, никто не пострадал, сообщает местное интернет-издание kozanilife.gr.
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— kozanilife portal (@kozaniLife) 7 августа 2019 г.
Пожар начался по не выясненным пока причинам, когда автобус направлялся из прибрежной курортной зоны Халкидики в Козани. Автобус находился в этот момент в туннеле Вермирн на автомагистрали Эгнатиа.
Водителю автобуса удалось спокойно вывести транспортное средство из туннеля, остановить его на краю автотрассы и безопасно высадить всех пассажиров, так что ни один из них не оказался в опасности, сообщает издание.