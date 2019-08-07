Mercedes будет субсидировать владельцев старых дизельных автомобилей

Компания Mercedes-Benz будет предлагать своим клиентам в Германии субсидию в размере 3000 евро для модернизации старых и не соответствующих экологическим нормам дизельных автомобилей. Это позволит таким автовладельцам избежать запретов на эксплуатацию своих машин в городах.

Автопроизводители вынуждены предпринимать меры по модернизации ранее выпущенных автомобилей после того, как власти ряда немецких городов начали запрещать эксплуатацию машин, сильно загрязняющих воздух, пишет 7 августа Automotive News Europe.

Запреты начались после того, как в 2018 году верховный административный суд Германии вынес решение, что муниципалитеты городов могут самостоятельно вводить экологические ограничения. Одними из первых такие ограничения собирались ввести власти Штутгарта, где по иронии расположена штаб-квартира автомобильного концерна Daimler.

Изначально автокомпании планировали ограничиться модернизацией программного обеспечения, а тем автовладельцам, чьи машины невозможно было «чипировать», предлагать просто поменять их на новые. Но впоследствии под давлением общественных групп по защите потребителей производители вынуждены были согласится на модернизацию агрегатов и компонентов ранее выпущенных дизельных автомобилей.

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На этой неделе Daimler запустил специальный веб-сайт для сбора заявок на такую модернизацию и связанную с ней субсидию в 3000 евро. Субсидии, в первую очередь, будут предложены автовладельцам из тех городов и регионов, где ограничения уже введены или решения об их введении уже приняты местными властями.

Первые комплекты для переоборудования популярных моделей Mercedes – Е220 и Е250 – были разработаны по заказу Daimler семейной компанией из Баварии Dr Pley SCR Technology. Такой комплект вместе с установкой обойдется как раз в сумму 3000 евро.