Суд арестовал бывшего начальника цеха Ижорского завода. С предприятия вывозили редкую сталь на миллионы рублей

Колпинский районный суд Петербурга арестовал бывшего начальника цеха Ижорского завода Сергея Симонова. Решение вынесено 7 августа.

Обыски по делу о хищении редкого металла с территории Ижорского завода прошли в середине февраля. Тогда оперативники ФСБ задержали бывшего сотрудника милиции Дмитрия Бланкова и его компаньона. Сергею Симонову удалось скрыться. Всё это время он прибывал в Белоруссии, недавно вернулся в Петербург и накануне был задержан сотрудниками ФСБ.

Как ранее писала «Фонтанка», уголовное дело о краже в особо крупном размере возбудили в ноябре прошлого года. По данным следствия, за пределы территории Ижорской промышленной площадки Группы компаний «Объединенные машиностроительные заводы» (ООО «ОМЗ-Спецсталь») по поддельным документами вывозили грузы редких сортов стали, схема работала около года. Вывезти удалось на сумму в 150 миллионов рублей.

Симонов до 2016 года работал начальником цеха в «ОМЗ-Спецсталь». Его следствие считает организатором хищений. Всего по уголовному делу проходят четыре человека.