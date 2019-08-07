Британских водителей больше всего пугают незнакомые дороги

Опрос, проведенный автошколой Red Driving School в Великобритании показал, что 38 процентов водителей опасаются незнакомых дорог. А вот те же пешеходы их почти не пугают.

Еще 35 процентов побаиваются неадекватных коллег на дороге, а 17 процентов назвали основным источником своих опасений велосипедистов. Кроме этого, 9 процентов водителей боятся ездить ночью, а пешеходов опасается всего один процент.

При этом статистика автопроисшествий показывает немного другую картину. По официальным данным министерства транспорта, которые приводит Motoring Research, примерно 40 процентов аварий происходит в ночное время (при том, что ночной езды опасаются только 9 процентов водителей), незнакомые дороги приводят к 12 процентам происшествий, а вот неадекватное поведение водителей является причиной аж 71 процента ДТП.

Согласно опросу, четверть водителей в стрессовой ситуации, чтобы успокоиться, включают музыку, в то время как 18 процентов для того же самого музыку выключают. Традиционными методами преодоления излишнего волнения, такими как дыхательные упражнения или холодная вода, пользуется совсем незначительное количество автомобилистов, при этом каждый десятый вообще не пытается бороться со стрессом, считая его нормальным явлением.

Принимая во внимание разнообразие британских дорог и интенсивное движение по ним, неудивительно, что многие водители испытывают стресс. Лучшее средство от неожиданностей – это подготовка к ним, в частности, предварительное изучение незнакомого маршрута. А тем, кто все-таки опасается ехать по неизвестной дороге, Motoring Research советуют просто выбрать другой маршрут.