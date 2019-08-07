СМИ: Дом Алмазбека Атамбаева вновь штурмует спецназ

В доме экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш вновь началась стрельба, сообщает агентство АКИpress.

По предварительным данным, спецназ штурмует дом, ранены несколько человек.

Журналисты добавляют, что президент страны Сооронбай Жээнбеков созывает Совет безопасности. Заседание состоится утром 8 августа.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге 36 человек, в том числе журналист местного издания и один сотрудник спецслужб, получили ранения. Один человек погиб. Однако задержать экс-президента не удалось.