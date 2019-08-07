У моста Александра Невского водители с ножами разбирали ПДД. Одного увезли в больницу

Ножевым ранением завершилась схватка водителей и пассажиров на съезде с моста Александра Невского в Петербурге вечером 7 августа.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти, на съезде с переправы на Заневский проспект около 20.30 затормозили «Хёндэ Солярис» и «Део Нексия». Из машин вышли водители и пассажиры. Непродолжительный разговор завершился ударом ножа.

«В результате инцидента 30-летний водитель автомобиля «Део Нексия» получил ножевое ранение и был госпитализирован, а его оппоненты скрылись с места происшествия», — добавили в ведомстве.

Сотрудники полиции ищут нападавшего.