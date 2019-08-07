Для боксеров повторяем. Кличко намерен переизбраться на пост мэра Киева

Мэр Киева, а в прошлом один из самых известных боксёров-супертяжеловесов Виталий Кличко заявил, что снова будет баллотироваться на второй срок на выборах, проведение которых запланировано в 2020 году.

"Да, я буду снова баллотироваться в мэры. Думаю, киевляне просто не поймут, если я этого не сделаю. Сдаваться – не в моих принципах", – заявил Кличко в интервью украинскому изданию "Левый берег".

Выборы мэра Киева, Львова и других городов Украины, а также выборы депутатов городских и сельских советов должны состояться 25 октября 2020 года. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить Кличко в отставку, но её должна одобрить Верховная рада, избранный состав которой пока не вступил в полномочия.